  • BIST 107.563
  • Altın 146,441
  • Dolar 3,4646
  • Euro 4,1375
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 26 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Fotoğraf Düşkünleri İçin Doğal Yaşam Yarışması

» »
Fotoğraf Düşkünleri İçin Doğal Yaşam Yarışması
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenleyeceği "Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam" konulu fotoğraf yarışması için başvurular devam...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenleyeceği "Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam" konulu fotoğraf yarışması için başvurular devam ederken, son başvuruların 31 Ekim tarihinde sona ereceği belirtildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda barınan 130'den fazla türde bin 500'ü aşkın hayvanı yeni nesillere tanıtmak ve fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan fotoğraf yarışması, bu yıl beşinci kez düzenlenecek. "Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam" başlığı altındaki yarışma için son başvuru tarihi 31 Ekim. Doğal Yaşam Parkı sınırları içinde çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya katılmak isteyenler, şartname ve katılım formuna www.izmirdogalyasamparki.org.tr adresinden ulaşabilir.

Para ödülü

Ege Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alaattin Kanlıoğlu, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Koştumoğlu, İzmir Fotoğraf Akademi Kurucusu Zeynel Aydın, Fotoğraf Sanatçısı Uzm. Opr. Dr. Levent Çanakkalelioğlu ve İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin'den oluşan jüri, Kasım ayı içinde değerlendirme için toplanacak. Seçici Kurul'un değerlendirmesi sonucu belirlenen eserler arasından ilk 4'e girenlere para ödülü verilecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Ustaoğlu’ndan ‘Ahilik Haftası’ Mesajı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:33
  • Kumluca’da Karaağaç İçme Suyu Projesi18 Eylül 2017 Pazartesi 12:33
  • Polisten Öğrencilere Güvenlik Uyarısı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:33
  • Savaştan Kaçan Suriyeliler Yangından Son Anda Kurtuldu18 Eylül 2017 Pazartesi 12:33
  • Vali Ustaoğlu’ndan ‘İlköğretim Haftası’ Mesajı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:28
  • Koçlu Köy Barajıyla 2 Bin Dekar Alan Sulanacak18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Başkan Asya’dan ’Gaziler Günü’ Mesajı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Yıldırım’da 276 Metruk Bina Yıkıldı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Fotoğraf Düşkünleri İçin Doğal Yaşam Yarışması18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Ümraniye’de 120 Bin Öğrenci Ders Başı Yaptı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti