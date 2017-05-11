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Fotoğraf Makinesi Kullanıcıları Bu Tavsiyelere Dikkat

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Fotoğraf Makinesi Kullanıcıları Bu Tavsiyelere Dikkat
Fotoğraf makinesinin ve objektifin ne kadar titiz davranılsa da temiz tutulmasının zor olduğunu ifade eden teknik servis sorumlusu Osman Kozan, cihazların...

Fotoğraf makinesinin ve objektifin ne kadar titiz davranılsa da temiz tutulmasının zor olduğunu ifade eden teknik servis sorumlusu Osman Kozan, cihazların temizliği ve ömürlerinin nasıl uzun tutulması hakkında dikkat edilmesi gereken konulardan bahsetti.

Güneş doğar doğmaz fotoğraf makinelerini kapan fotoğrafçılar, gerek şehir içerisinde gerekse doğada bol bol fotoğraf çekerek bu güzel zamanları ölümsüzleştiriyor. Ancak bu güzel görüntülerin ölümsüzleştirildiği sırada fotoğraf makinelerine dikkat edilmemesi, cihazlara ciddi derecede zarar veriyor. Dijital fotoğraf makinesi teknik servis sorumlusu Osman Kozan, dijital cihazların temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalardan söz etti. Kozan; "Dikkat edilmesi gereken konular, kullanılan fotoğraf makinelerine göre değişkenlik gösterir. Ama elimizde dijital fotoğraf makinesi varsa ve açık bir ortamda çekim yapılacak ise makinemizin lens koruyucusu veya uv filtresinin olması daha güzel görüntü alınmasına neden olur. Makinemizin olası bir durumda yere düşmesinde lensimiz de daha fazla hasar alınmasını engeller. Birde yağmurlu havalarda manzara daha güzel olduğu için fotoğraf makinemizin ıslanmasına müsade etmemek lazım. Böyle durumlarda koruyucu silikon kılıflar kullanılmasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Ortalama 15 bin çekimden sonra makine bakımı şart"

Fotoğraf makinelerinin temizliği konusunda da uyarılarda bulunan Kozan, şunları dile getirdi:

"Fotoğraf makinemizi temizlerken de hazır solüsyon kitleri kullanılmalı. Bu kitlerle makinenin çok derinlemesine olmamak kaydıyla özellikle ayna ve sensör kısmına değirmeden dış temizliği yapılabilir. Profesyonel kullanıcılar daha sağlıklı fotoğraf çekmek isterlerse ortalama olarak 40-50 bin çekimden sonra iyi bir teknik serviste bakım yaptırmalılar. Ama amatör kullanıcı ise 10-15 bin çekimden sonra makinesine bakım yaptırmasında fayda vardır. Yeni başlayan kullanıcıların en büyük hevesi, en pahalı fotoğraf makinesini alıp en iyi fotoğrafı çekeceğini düşünmesidir. Ama çok büyük bir hatadır bu. Kendi yeteneklerini keşfettikten sonra daha üst seviye bir fotoğraf makinesi alması daha mantıklıdır. "

Fotoğraf Makinesi Kullanıcıları Bu Tavsiyelere Dikkat

Fotoğraf Makinesi Kullanıcıları Bu Tavsiyelere Dikkat

Fotoğraf Makinesi Kullanıcıları Bu Tavsiyelere Dikkat

Fotoğraf Makinesi Kullanıcıları Bu Tavsiyelere Dikkat

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