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Fotoğraf Sanatçıları, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Fotoğraf Sanatçıları, Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Bitlisli fotoğraf sanatçıları, Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Bitlisli fotoğraf sanatçıları, Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul tarafından başlatılan 1. Geleneksel Kariyer Günleri kapsamında Bitlis ve ilçelerinde faaliyet yürüten fotoğraf sanatçıları Özkan Olcay, Mahmut Özdemir, Nevzat Alca, İskender Selçuk ve İsmail Araboğa öğrencilerle okulun konferans salonunda bir araya gelerek söyleşi ve sunum yaptı.

Fotoğraf sanatçıları, ilk olarak öğrencilere fotoğraf sanatı üzerine söyleşide bulundu.

Hizan Fotoğrafçılar Derneği (HİFOD) Başkanı Mahmut Özdemir, fotoğraf sanatının özellikle bölgede çok yaygın bir şekilde icra edildiğini, teknolojik gelişmelerle birlikte fotoğraf makine sahibi olan birçok kişinin fotoğraf çekmeyi bir hobi olarak yaptığını söyledi.

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay ise, son yıllarda özellikle Bitlis bölgesinde fotoğraf sanatına ilginin arttığını ifade etti. İl merkezi ve ilçelerde fotoğrafa meraklı kişilere yönelik fotoğrafın tekniklerini öğrenmeleri için kurslar düzenlediklerini belirten Olcay, bu kurslar sayesinde fotoğrafa meraklı olan kişilerin etkili ve güçlü fotoğraflar çekmeye başladıklarını söyledi. Fotoğraf sanatıyla birlikte çektikleri fotoğraflarla ilin tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını da vurgulayan Olcay, bu konudaki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Bitlis Fotoğrafçılar Derneği (BİFOD) Başkanı İskender Selçuk da, Bitlis ve ilçelerinin doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla birlikte fotoğraf açısından zengin olduğunu belirterek, imkanlar dahilinde bu doğal ve tarihi zenginlikleri fotoğraflamaya ve tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Bitlis ve ilçelerinde sosyal alanların kısıtlı olduğunu ifade eden Selçuk, bu bölgede yapılabilecek en güzel sosyal aktivitelerin başında fotoğraf çekmenin ve fotoğraf sanatıyla uğraşmanın olduğunu söyledi.

Bitlis Fotoğrafçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Alca ve Bitlis Fotoğrafçılar Derneği üyesi İsmail Araboğa'nın ardından bir konuşma yapan Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serdar Durer, davetlerini kırmayıp okullarına gelerek öğrencileriyle sunum ve söyleşi yapan fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti.

Durer'in konuşmasından sonra fotoğraf sanatçılarına okul idarecileri tarafından plaket takdiminde bulunuldu. Düzenlenen etkinlik, fotoğraf sanatçıları ve öğrencilerin İhlasiye Medresesi'nde düzenlenen fotoğraf çekim etkinliği ile son buldu.

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