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Fotoğraf Sanatçısı Sabit Kalfagil Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Fotoğraf Sanatçısı Sabit Kalfagil Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı Sabit Kalfagil Fatih'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı Sabit Kalfagil Fatih'te son yolculuğuna uğurlandı.

83 yaşında hayatını kaybeden "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi fotoğraf sanatçısı Fotoğraf Sabit Kalfagil son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Kalfagil bir süredir Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Kalfagil için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda fotoğraf sanatçısı, akademisyen ve öğrenci katıldı.

"Koca bir Çınardı"

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü kurucularından Güler Ertan, "Sabit hocamız, fotoğraf sanatının ve fotoğrafın gerek bilimsel gerekse sanatsal açıdan baktığımıza tamamen bir çınardı. Koskoca bir çınarı bugün maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünü kuranlar arasındaydı. Hepimizin başı sağolsun. Toplum için büyük kayıp" dedi.

Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar ise, "Hayatımın en üzgün günlerinden birini geçiriyorum şuanda. Fotoğraf dünyasının hocası hepimizin hocası, hocaların hocası aziz bir arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Konuşmaktan çok ağlamak istiyorum şu anda. Öğretmekten zevk alan birisiydi" diye konuştu.

Kalfagil'in cenazesi İstanbul Fatih Camii'nde ikindi namazında kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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