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Fotoğrafçılar Ve Kırtasiyeciler Odası En Başarılı Esnaf Odası Seçildi

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Fotoğrafçılar Ve Kırtasiyeciler Odası En Başarılı Esnaf Odası Seçildi
Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası, Yılın En Başarılı Esnaf Odası seçildi.

Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası, Yılın En Başarılı Esnaf Odası seçildi.

Türkiye Esnaf Haber dergisi ve Türkiye Esnaf Radyo Televizyonu tarafında her yıl çeşitli dallarda verilen Esnaf Oscarlarını bu yıl Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası da almaya hak kazandı. Yılın En Başarılı Esnaf Odası seçilen Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak ödülü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen Ahde Vefa Ödülleri sonrasında ödülünü aldı.

Ödül alan Mehmet Bayrak'ı tebrik eden AESOB Başkanı Dere, "Göreve geldiğim günden bu yana esnafımız için canla başla çalışıyoruz. Sizlere yakışan çalışmalar yapmak ve projeler üreterek esnaflarımıza faydalı olmak için birlik içerisindeyiz. Burada sizlerin de oturmuş olduğum bu koltuklarda düzenli olarak valimizden, belediye başkanlarımıza birçok bürokratımızı ağırlıyoruz. Bu toplantılarda Başkan Mehmet Bayrak sizlerin sorunlarını her fırsatta dile getirerek, çözüm yolları üretiyor. 1 Ocak 2018'de oda seçimlerimiz başlıyor" dedi.

Öte yandan, Oda Başkan Vekili Yılmaz Çamkesen, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Büyükünlü, Fahrettin Karakaş, Bekir Gezgüç, Mehmet Tepeli, Kenan Daban, Denetim Kurulu Üyeleri Osman Yıldız, Tamer Demirkaplan ve Ali Büyükünlü'ye de teşekkür plaketi takdim edildi.

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