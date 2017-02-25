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Fotoğrafçıların Gözüyle Basmane’de Yaşam

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Fotoğrafçıların Gözüyle Basmane’de Yaşam
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilere kucak açan İzmir'in tarihi semti Basmane'de çekilen fotoğraflar, Konak Belediyesi'nin...

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilere kucak açan İzmir'in tarihi semti Basmane'de çekilen fotoğraflar, Konak Belediyesi'nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde ziyarete açıldı.

Belgesel fotoğrafçısı Serkan Çolak ile Sinan Kılıç'ın bir yıl önce başlattıkları projeye, İFOD üyesi 12 İzmirli fotoğrafçı da destek verdi. Basmane'yi görüntüleyen fotoğrafçılar, mültecilerin hikayelerini fotoğraflara yansıttı. Projenin yürütücülerinden Sinan Kılıç, proje fikrinin 4 yıl önce filizlendiğini belirterek, "Çocuklar yaşanan savaşın trajedisini en yoğun yaşayanlar. Bu çocuklarla ilgili bir şeyler yapma ihtiyacı hissettik. Projemize dışarıdan yeni gözler de katmak istedik. 12 arkadaşla atölye çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çalışmaların bir kitapla kalıcı hale gelmesini de çok istiyoruz. Basmane tarihi açıdan önemli bir yer. Biz buradaki hayatları belgelemek istedik." dedi.

Serkan Çolak ise 100 yıl önce yaşanan muhacir göçünün bir benzerinin yaşandığını dile getirerek, "Aradan geçen bunca zaman içinde değişen bir şey yok. Değişen tek şey halkların ve coğrafyaların ismi. 2011'de Suriye'de başlayan savaş nedeniyle milyonlarca insan göç etti. İzmir'de mültecilerin durağı Basmane oldu. Biz de 12 arkadaşla bu insanların hikayelerini sizlerle paylaşmak istedik. Projemize destek olan Konak Belediyesi'ne de teşekkür ederiz" diye konuştu. Kılıç ve Çolak çalışmaya katılan fotoğraf sanatçısı; Aynur Ekiz, Gurbet Ergun, Meltem Oktay, Mefaret Yüce, Nilgün Yoldaş Atila, Nurten Gül, Özgür Bozkurt, Özgür Şenergin, Sema Öğünlü, Semih Tokkuzun, Serpil Gönüllü ve Yakup Alaluf'a da teşekkür ettiler. Fotoğraf sanatçılarının Basmane'de yaşayan bir Afgan ve iki Suriyeli ailenin yaşamlarını fotoğraflarla ve metinlerle anlattığı sergi 21 Mart 2016'ya kadar ziyarete açık olacak.

Fotoğrafçıların Gözüyle Basmane’de Yaşam

Fotoğrafçıların Gözüyle Basmane’de Yaşam

Fotoğrafçıların Gözüyle Basmane’de Yaşam

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