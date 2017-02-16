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Framco, Federal Somali Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Görevini Teslim Aldı

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Framco, Federal Somali Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Görevini Teslim Aldı
Muhammed Abdullah Framco, bugün Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Saray'ında resmen Mogadişi Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini...

Muhammed Abdullah Framco, bugün Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Saray'ında resmen Mogadişi Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini teslim aldı.

Görev tesliminde, görev süresi dolan Eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Federal Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Osman Coray, Yüksek Mahkeme Başkanı İbrahim Süleyman, Bakanlar, milletvekilleri, Federal Meclis ve Senato üyeleri, yabancı ülke temsilcileri hazır bulundu.

Yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Framco'nun resmi teslim töreninin 22 Şubat'ta yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı resmi teslim törenine bölge ülke liderleri, bakanlar, federal parlamento üyeleri ülkedeki yabancı misyon temsilcilerinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah 8 şubatta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı.

Framco, Federal Somali Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Görevini Teslim Aldı

Framco, Federal Somali Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Görevini Teslim Aldı

Framco, Federal Somali Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Görevini Teslim Aldı

Framco, Federal Somali Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Görevini Teslim Aldı

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