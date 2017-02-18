Fransa Açık’ta İlk Kez Bir Türk Hakem Görev Yapacak

Türk hakem Esin Kıratlı, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ta görev alacak.

Türk hakem Esin Kıratlı, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ta görev alacak.

Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta ilk kez bir Türk hakem görev yapmaya hak kazandı. Mayıs ayında Paris'te yapılacak olan turnuvada, Esin Kıratlı da çizgi hakemi olarak görev yapacak.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Senelerdir göstermiş olduğu üstün başarılarla Türk tenis hakemliği camiasını gururlandıran Esin Kıratlı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.