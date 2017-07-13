Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Abd Başkanı Trump’a Resmi Karşılama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki Les Invalides Müzesinde ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşi Brigitte ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'yı Paris'teki Les Invalides Müzesinde resmi törenle karşıladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Trump'ın onuruna bu akşam Eyfel Kulesi'nin ikinci katındaki Jules Verne adlı restoranda vereceği yemek dolayısıyla öğle saatlerinden itibaren kule ziyaretçilere kapatıldı.
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