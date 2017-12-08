Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Kudüs Konusunda Sakin Kalma Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesine ilişkin sakin kalma çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesine ilişkin sakin kalma çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Kudüs kararının bölgedeki istikrarsızlığa katkıda bulunmaması gerektiğini ifade ederek, "Çabalarımız için herkese sakin kalma ve sorumluluk çağrısı yapıyorum" dedi.

Daha önce de Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un yaptığı telefon görüşmesinde Filistin meselesini ele aldığı ve Macron'un Trump'a, Kudüs'ün statüsünün İsrail-Filistin arasındaki barış görüşmeleri çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini hatırlattığı belirtilmişti.

Öte yandan, bugün Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da cuma namazının ardından ABD'nin kararının protesto edilmesi bekleniyor. Dün gerçekleştirilen protestolarda İsrail askerinin müdahalesi sırasında 30 Filistinli yaralanmıştı.