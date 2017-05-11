  • BIST 95.114
  • Altın 140,684
  • Dolar 3,5840
  • Euro 3,8956
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Fransa’da 4 Yaşındaki Kız Aşkı Uğruna Evden Kaçtı

» »
Fransa’da 4 Yaşındaki Kız Aşkı Uğruna Evden Kaçtı
Fransa'nın Touraine kentinde dedesinin evinde kalan 4 yaşındaki küçük kız, sevdiği çocuğu bulmak için evden kaçtı.

Fransa'nın Touraine kentinde dedesinin evinde kalan 4 yaşındaki küçük kız, sevdiği çocuğu bulmak için evden kaçtı.

Fransa'nın Touraine kentinde 4 yaşındaki kızın aşkı konuşuluyor. Fransız basınında yer alan habere göre, 4 yaşındaki küçük kız çocuğu oturdukları eve 3 kilometre uzakta yaşayan sevdiği çocuğu bulmak için pijamalarıyla dedesinin evinden kaçtı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece sabaha karşı saat 06.00'da üzerinde pijama ve ayağında terlikleriyle kimseyi uyandırmadan evden kaçan küçük kızın Noyant de Touraine ve Saint Epain arasında bir saat içinde yaklaşık 3 kilometre yürüdüğü belirtildi. Küçük kızın sabah 07.00 sularında gece kulübünden çıkan bir kadın tarafından polise ihbar edildiği kaydedildi. Polisler tarafından güvenli bir şekilde dedesinin evine getirilen küçük kızın yaptığı romantik kaçışının ertesi günü Noyant de Touraine'deki anaokulunda sevgilisine kavuştuğu ifade edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Kosova’da11 Mayıs 2017 Perşembe 17:14
  • Bakan Çelik: “Avrupa Konseyi Bizim Evimiz”11 Mayıs 2017 Perşembe 17:04
  • Royal Tatlı Su Kaplumbağaları Yumurtadan Çıktı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:39
  • Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel İle Görüştü11 Mayıs 2017 Perşembe 16:39
  • Başbakan Yıldırım, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni İle Görüştü11 Mayıs 2017 Perşembe 16:26
  • Stoltenberg, Merkel’le Görüştü11 Mayıs 2017 Perşembe 16:26
  • Pentagon: “Abd, Nato Müttefiki Olan Türkiye’yi Koruma Konusunda Kararlı”11 Mayıs 2017 Perşembe 15:34
  • Putin Ve Abbas, Beytüllahim’de Spor-kültür Merkezinin Açılışını Yaptı11 Mayıs 2017 Perşembe 15:19
  • Bm Ve İngiltere, Somali Konusunda Uluslararası Bir Konferans Düzenledi11 Mayıs 2017 Perşembe 15:14
  • Kosova’da Erken Seçim Tarihi Belli Oldu11 Mayıs 2017 Perşembe 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti