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Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Oranı Ve Temsil Sorunu

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Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Oranı Ve Temsil Sorunu
Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre yerel saat ile 17.00'de oy verme oranı yüzde 65.30'a ulaştı.

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre yerel saat ile 17.00'de oy verme oranı yüzde 65.30'a ulaştı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi oylaması devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre yerel saat ile 17.00'de oy verme oranı yüzde 65.30'a ulaşmış durumda. Bu katılım sayısının düşüklüğü uzmanları tedirgin ediyor. Beklendiği üzere katılımın az olması "temsil krizi ve aşırı sağa karşı hassasiyetin azalması" tartışmalarına yol açtı.

Katılımın yerel saat ile 18'den sonra artması ümit edilirken sandıklar büyük şehirlerde 20.00'de diğer bölgelerde ise 19.00'da kapanıyor.

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