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Fransa’da Macron Karşıtı Protesto Gösterisi

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Fransa’da Macron Karşıtı Protesto Gösterisi
Fransa'nın başkenti Paris'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Emmanuel Macron'u protesto için yürüyüş düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Emmanuel Macron'u protesto için yürüyüş düzenlendi.

Paris'te çok sayıda kişi, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Emmanuel Macron'u protesto etti. Paris'in 20. bölgesinde aşırı sol görüşe sahip yaklaşık 100 kişilik grup, Macron'un kendilerini temsil etmediğini söyleyerek, "Macron istifa" ve "Direniş" sloganları attı. Polis, Macron'u protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gaz ve cop ile müdahale etti. Cumhuriyet Meydanı'nda da eş zamanlı yapılan protesto gösterilerinde göstericiler, "Brüksel, bankacılar ve lobiler tarafından önümüze konulan cumhurbaşkanını istemiyoruz ve gerçekte kendisine oy veren insanların sadece yüzde 30'unu temsil ediyor" dediler.

Eylemciler yaptıkları açıklamada, "Ona oy versek bile burada olduğumuzu göstermek zorundayız. Çok dikkatli olacağız ve bakan olduğu dönemde yaptıklarını tekrar yapmasını, işçi haklarını yok etmeye başlamasını kabul etmeyeceğiz. Onun bunu yapmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandılar.

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