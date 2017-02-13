Fransa’da Polise Karşı Protestolar Sürüyor

Fransa'da geçtiğimiz günlerde bir gencin polis şiddetine maruz kalmasının ardından başlayan gösteriler devam ediyor.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde bir gencin polis şiddetine maruz kalmasının ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Dün akşam saatlerinde toplanan 50 kadar genç, araçları ateşe verdi.

Fransız polisinin geçtiğimiz günlerde uyuşturucu baskını yaptığı sırada bir genci dakikalarca dövmesi ve cinsel istismarda bulunmasının ardından bölgede başlayan protestolar sürüyor. Paris'in Val d'Oise bölgesinde olaylar büyüyor. Sosyal medya üzerinden örgütlenen 50 kadar genç bir araya gelerek Fransız polisini protesto etti. Gençlerin trafik akışını durdurmasının ardından polis olaya müdahale etti. Yolcu otobüslerinin camlarını kıran öfkeli kalabalık cadde üzerindeki araçları da ateşe verdi. Otobüs şoförünün yaralandığı olayda, protestocu gençler polise yabancı madde fırlattı.

Polis, olaya karışan 11 kişi gözaltına aldı.