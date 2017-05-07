  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Fransa’da Seçmen Bir Kez Daha Sandık Başında

» »
Fransa’da Seçmen Bir Kez Daha Sandık Başında
Fransa'da ülkenin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanlığı seçiminde halk 5 yıl için ülkeyi yönetecek adayı seçmek üzere sandık başına gitti.

Fransa'da ülkenin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanlığı seçiminde halk 5 yıl için ülkeyi yönetecek adayı seçmek üzere sandık başına gitti.

23 Nisan 2017 Pazar günü ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 aday arasından 39 yaşındaki Merkez-Libarel Emmanuel Macron ile aşırı sağ aday Marine Le Pen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur katılma hakkını elde etmişlerdi. Le Pen ve Macron, bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda bir kez daha karşı karşıya geliyor. 47 milyon Fransız, sıkı güvenlik önlemleri altında sandık başına giderek 5 yıl ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanını seçecek.

Her ne kadar sosyalist hükümette bakanlık yapmış olsa da kendisini merkez liberal olarak gören Macron'un bugün yapılan seçimde yapılan anketlere göre yüzde 60 dolayında oy alması bekleniyor. İkinci tura çıkma başarısı gösteren ikinci aday Marine Le Pen'in ise yüzde 40 dolayında oy olması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boko Haram, Rehin Aldığı 82 Genç Kızı Serbest Bıraktı06 Mayıs 2017 Cumartesi 23:58
  • Deik Abd Başkanı Er, Referandum Sonuçlarının Ekonomiye Etkilerini Konuştu06 Mayıs 2017 Cumartesi 23:33
  • Müsiad Abd Başkanı Mustafa Tuncer, Referandumun Abd’deki Etkilerini Anlattı06 Mayıs 2017 Cumartesi 23:03
  • Hindistan’da Gaz Sızıntısı: 200 Öğrenci Zehirlendi06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:13
  • 85 Yaşındaki Nepalli Dağcı, Everest Dağı’nda Öldü06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:18
  • Tanzanya’da Otobüs Nehre Uçtu: 32 Ölü06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:03
  • Kültür Ve Turizm Bakanı Avcı Azerbaycan’da06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:03
  • Güney Kore’de Korkutan Orman Yangını06 Mayıs 2017 Cumartesi 20:23
  • Ankilozan Spondilit Hastalığının, En Önemli Bulgusu Bel Ağrısı06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:43
  • Başbakan Yıldırım’a Fahri Doktora Verildi06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti