Fransa’da Terör Operasyonu

Fransa'da düzenlenen terör operasyonlarında yaşları 14 ile 18 arasındaki 4 genç kız gözaltına alındı.

Fransa'da düzenlenen terör operasyonlarında yaşları 14 ile 18 arasındaki 4 genç kız gözaltına alındı.

Fransa'nın Haut-Rhin ve Oise ve Seine-et-Marne kentlerinde terör operasyonları düzenledi. Operasyonlarda, yaşları 14 ile 18 arasındaki 4 genç kız, gözaltına alındı. Anti-Terör Savcılığı tarafından başlatılan operasyonlarda, gözaltına alınan 4 genç kızın, Fransız istihbaratınca bilinen bazı radikal selefilerle bağının olduğu yönünde bilgiler olduğu aktarıldı.

Anti-Terör Savcılığı, yapacağı soruşturmada gözaltına alınan genç kızların, Suriye veya Irak'a savaşmak için gitmeyi düşünüp düşünmediklerinin yanı sıra Fransa'da bir terörist saldırı planlayıp planlamadıkları yönünde bilgi edinmeye çalışacak. Soruşturmayı yürüten adli merciler, yakalanan zanlıların "riskli profillere" sahip kişilerin olduklarını kaydetti.