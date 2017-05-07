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Fransa’nın Yeni Cumhurbaşkanı Macron’dan Mütevazi Konuşma

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Fransa’nın Yeni Cumhurbaşkanı Macron’dan Mütevazi Konuşma
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Emmanuel Macron, "Ülkemizin birliğini garanti altına alacağım" dedi.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Emmanuel Macron, "Ülkemizin birliğini garanti altına alacağım" dedi.

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mütevazi bir açıklama yaptı. Macron, "Bana oy veren ve beni destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bana duyduğunuz güvene layık olmaya çalışacağım. Ülkemizin birliğini garanti altına alacağım. Zayıfları korumak benim sorumluluğumdur. Avrupa kıtasındaki insanların ortak kaderini korumak için çalışacağım. Tüm ülkelere dostane bir Fransa'dan selam gönderiyorum. Fransa, barışı ve uluslararası işbirliğini desteklemek için çalışmaya devam edeceğim. Fransa terörle mücadele konusunda ön saflarda yer alacak. Herhangi bir zayıflığa izin vermeden terörle savaşmayı sürdüreceğiz. Ülke insanının birliğinden yanayım, ayrımcılığa karşıyım, bir olacağız. Çevre konusunda çalışmalarımız olacaktır, eğitim ve kültür konusunda aynı şekilde devamlılık olacaktır" dedi.

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