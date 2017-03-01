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Fransız Cumhurbaşkanı Adayı Yarıştan Çekilmiyor

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Fransız Cumhurbaşkanı Adayı Yarıştan Çekilmiyor
Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı François Fillon, ifadeye çağrılmasına rağmen Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmediğini açıkladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı François Fillon, ifadeye çağrılmasına rağmen Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmediğini açıkladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un çalışmadığı halde devletten maaş aldığı ortaya çıkmış ve soruşturma başlatılmıştı. Bugün açıklama yapan Fillon, 15 Mart'ta ifadeye çağrıldığını açıkladı. Basın mensuplarının sorularını almayan Fillon, 15 Mart'ta ifadeye çağrılmasına rağmen geri çekilmeyeceğini dile getirdi. François Fillon, "Pes etmeyeceğim, vazgeçmeyeceğim, kaçmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım" dedi.

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