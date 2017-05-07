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Fransızlar Macron İçin Değil, Le Pen’e Karşı Oy Veriyor

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Fransızlar Macron İçin Değil, Le Pen’e Karşı Oy Veriyor
Fransa'da seçmenin büyük bir bölümü Marine Le Pen'in Cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için politikasını beğenmese de Emmanuel Macron'a oy veriyor.

Fransa'da seçmenin büyük bir bölümü Marine Le Pen'in Cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için politikasını beğenmese de Emmanuel Macron'a oy veriyor.

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 47.5 milyon seçmenin oy kullanma işlemi devam ediyor. Sandık başına giden Fransızların büyük çoğunluğu oyunu istedikleri aday için değil istemedikleri adaya karşı verdiklerini ifade etti. Emekli Eliane ve Patrick B. çifti de bu sabah oyunu kullanmaya giden vatandaşlar arasında. Her ikisi de adaylardan memnun olmadıklarını belirtse de istemedikleri adayın Cumhurbaşkanı olmasını engellemek adına oy verdiklerini belirtti.

Oy vermeye sağlık sorunları olan eşi ile gelen Patrick B. Marine Le Pen'in seçilmesinin felaket olacağını ve politikasını beğenmemesine rağmen mecburi olarak Emmanuel Macron'a oy vereceğini dile getirdi. Eliane ise adayların hiçbirini beğenmediğini fakat Le Pen'e karşı oy kullanmak için Macron'a oy verdiğini ifade etti.

Anketlerde büyük farkla birinci gelen Macron, Le Pen karşıtı oyları toplamaya devam ediyor.

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