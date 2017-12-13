Freni Boşalan Tır Park Halindeki Otomobile Çarptı

Kahramanmaraş'ta park halindeyken freni boşalan bir tır önünde bulunan otomobile çarparak durabildi.

Kahramanmaraş'ta park halindeyken freni boşalan bir tır önünde bulunan otomobile çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Rampa aşağı park halindeki 46 FL 846 plakalı tırın freni boşaldı. Freni boşalan tır, aşağı doğru inmeye başladı. Yaklaşık 22 metre aşağı doğru inen tır, yine yol kenarında park halindeki 46 DJ 755 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası olası büyük bir facia yaşanmazken, Tırı durduran otomobilin sürücüsü İbrahim Bolat, "Apartmanda park yeri olmadığı için arabamı yol kenarına park ettim. Yukarıda da Tır duruyordu, eve çıkıp yemeğimi yedim. Hanım o sırada Tır arabanın üzerine gelmiş dedi, telaşla aşağı indim. Geldim baktım ki Tır arabanın üzerine binmişti. Allah'tan arabanın üzerine binmiş, yoksa aşağı doğru giderdi Tır ve olası bir facia önlemiş oldu. Yani bir nevi şerde hayır olmuş" diye konuştu.

Otomobillerin tırın önünden çekilmesinden sonra, tır şoförü tırı bulunduğu yerden düz bir alana çekti. Kısa süreliğine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken otomobil ve tırda maddi hasar meydana geldi.