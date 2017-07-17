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Freni Patlayan Minibüs Ağacı Yıktı

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Freni Patlayan Minibüs Ağacı Yıktı
Kırıkkale'de freni patlayan bir minibüs refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kırıkkale'de freni patlayan bir minibüs refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Dondurmacılar mevkisinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, 71 M 0204 plakalı dolmuş freni patlaması sebebiyle duramadı ve yaklaşık 40 metre sürüklenerek refüjdeki ağaca çarptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar kazayı tedirginlikle seyretti.

Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerince kaza raporu tutulduktan sonra araç bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırıldı.

Freni Patlayan Minibüs Ağacı Yıktı

Freni Patlayan Minibüs Ağacı Yıktı

Freni Patlayan Minibüs Ağacı Yıktı

Freni Patlayan Minibüs Ağacı Yıktı

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