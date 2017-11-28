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Freni Patlayan Minibüs Bahçe Duvarından Aşağı Düştü

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Freni Patlayan Minibüs Bahçe Duvarından Aşağı Düştü
Sivas'ın Suşehri ilçesinde freni patlayan minibüs, bahçe duvarından aşağı düştü.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde freni patlayan minibüs, bahçe duvarından aşağı düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Suşehri ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 58 M 9447 plakalı şehir içi dolmuş minibüsü, seyir halindeyken yokuş aşağı freninin boşalması sonucu Cihan Çelen'e ait bahçe duvarına çarparak bahçeye düştü. Kazada minibüste bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Neriman A. kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Hamile kadın hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi. Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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