Freni Patlayan Minibüs Okulun Bahçe Duvarına Çarptı: 5 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu minibüsünün okulun bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kaza da 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu minibüsünün okulun bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kaza da 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yunus Emre Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Çakır (49) yönetimindeki 60 M 1808 plakalı minibüsün freni patladı. Sürücü Çakır'ın durduramadığı minibüs Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nin bahçe duvarına çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Gülay Tufan (21), Sabahat Agas (20), Gülsüm Temiz (58), Aynur Bolat (42) ve Serap Karal (23) yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.