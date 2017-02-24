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Fsmvü’den Ortadoğu Ve Kuzey Afrika’ya Akademik Bakış

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Fsmvü’den Ortadoğu Ve Kuzey Afrika’ya Akademik Bakış
Tarihi sorumluluk bilinciyle akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarını sürdüren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) , Ortadoğu ve Afrika...

Tarihi sorumluluk bilinciyle akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarını sürdüren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) , Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği işbirliğiyle (ORDAF) "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları " başlıklı panel serisine başladı.

Bölge sorunlarına akademik bir bakış geliştirmeyi hedefleyen Üniversite, tanınmış bilim adamları ve saha araştırmacılarının katılımıyla 4 ayrı panel gerçekleştirecek. Gerçekleştirilecek paneller ile bölge sorunlarının sosyal ve siyasi sebepleri akademik bir zeminde tartışılırken, özellikle gençlerin ve araştırmacıların bu alana yönelmesi amaçlanıyor.

Ortadoğu'nun ve Kuzey Afrika'nın tarihi ve sosyal yapısı, siyasi haritası ve geleceğinin tartışıldığı panel serisinin ilki FSMVÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Yrd Doç. Dr. Vehbi Baysan'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

"Bizler bu coğrafyanın bir parçasıyız!"

'Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları" başlıklı panele tarihi süreçleri değerlendirerek katkı sunan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun: "Ortadoğu ve Kuzey Afrika tarihin en zor zamanlarını geçirmekte. Bu bölgelerde bizlerin tarihi sorumluluk ve coğrafi zorunluluklarımızın olduğu ülkeler yer almakta. Özellikle akademik çevrelerin bu noktada söyleyecek pek çok şeyinin olduğunu düşünüyoruz. Bizler ve birçok sosyal yardımlaşma kuruluşu bölgedeki savaşlar ve insanı dram hususunda birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Fakat akademik çevrelerin bu konuya daha fazla ve daha hassas yaklaşması gerekiyor ve biz de bu sorumluluk bilinciyle bu panelleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye bu bölgenin bir parçası ve Türkiye'nin geleceği de bu bölgelerle birlikte düşünülmelidir. Türkiye bu bölgelere göre istikrarlı yönetimiyle, son yıllarda ortaya koyduğu ekonomik performansıyla daha şanslı ve güçlü bir yapıya sahiptir. Bizler geçlerimize bu coğrafyaya ait olduklarını hissettirdikçe, Türkiye bu coğrafyada daha da güçlü olacaktır" ifadeleriyle akademik eğitim almakta olan gençlere panelin sağlayacağı katkıyı dile getirdi.

Fsmvü’den Ortadoğu Ve Kuzey Afrika’ya Akademik Bakış

Fsmvü’den Ortadoğu Ve Kuzey Afrika’ya Akademik Bakış

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