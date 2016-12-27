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Fuat Çapa: "Karşılaşma, Sonuçtan Ziyade Taktiksel Açıdan Önemliydi"

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Fuat Çapa: "Karşılaşma, Sonuçtan Ziyade Taktiksel Açıdan Önemliydi"
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kupada 2-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için bugünkü karşılaşma, sonuçtan...

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kupada 2-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için bugünkü karşılaşma, sonuçtan ziyade taktiksel açıdan önemliydi" dedi.

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bir önceki karşılaşma ile aynı olmayacağını biliyorduk. Rakibe baktığımızda çok iyi pas yapan, ileride çok hareketli oyuncuları olan bir takım. Ayrıca ilk maçta Bolu'da hava şartları da lehimizeydi, bu bir gerçek ama bizim için bugünkü karşılaşma, sonuçtan ziyade taktiksel açıdan önemliydi. Bireysel anlamda oyuncuları tekrar analiz etmeniz gerekiyor. Hem lig hem de kupa karşılaşmalarında belirli bir fikir edindik ve yönetimle paylaştık. Devre arası bizim için çok iyi geldi. Hedef bizi değişik yerlere götürdü. İlk 6 için ve daha üstler için bir hedef koymuştuk ama ilk 12-13 haftada göstermiş olduğumuz performans şehri heyecanlandırdı. Bundan sonra yapacağız transferlerle iyi bir ikinci devre geçirmek istiyoruz. Kupa bizim için kadroda az şans bulan oyuncuları görmek. Başarılı da olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

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