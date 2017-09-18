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Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan Damat Adayı: "İyiliğin Suistimal Edilmesi Var"

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Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan Damat Adayı: "İyiliğin Suistimal Edilmesi Var"
Adana merkezli 14 ilde internet üzerinden site kurup 700 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülerek gözaltına alınan 20 zanlı arasında bulunan evlendirme...

Adana merkezli 14 ilde internet üzerinden site kurup 700 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülerek gözaltına alınan 20 zanlı arasında bulunan evlendirme programındaki damat adayı Birkan K., "İyiliğin suistimal edilmesi var, serbest kalınca açıklama yapacağım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internette çok sayıda eskort sitesi kurup kadınlara fuhuş yaptıran bir çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından gerekli izinleri alarak çeteyi takibe başlayan polis yaptığı çalışma sonunda Mehmet A.'nın (36) liderliğinde kurulan 54 eskort sitesinin Türkiye genelinde yaklaşık 700 yerli ve yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığını belirledi. Çete liderinin şüphe çekmemek ve kadınlardan aldığı parayı reklam şirketine yatırtmak için şirket kurduğu tespit edildi. Şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden polis, fuhuş çetesini bilişim sistemlerini kullanmak yoluyla örgütlü yapı içerisinde eskort sitesi kurarak "fuhşa teşvik', "fuhşa aracılık', "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" ve "fuhşu kolaylaştırmak" suçlarından çökertmek için düğmeye bastı. Ahlak polisi bu tespitleri yaptıktan sonra, Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'da şafak vakti operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda daha önceden tespit edilen 23 kişiden 2'si kadın 20 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında özel bir televizyon kanalında yayınlanan evlendirme programına katılarak ünlenen damat adayı Birkan K.'da (23) vardı. Zanlılar bir hafta boyunca emniyette sorgulandı. Sorgulanan zanlılardan 4 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Birkan yüzünü saklamadı

Gözaltına alındığı gün yüzünü saklayarak Adli Tıp birimine gelen Birkan K.'nın bu kez yüzünü saklamazken takım elbise giydiği görüldü. Birkan K. basın mensuplarının "neden gözaltına alındınız" sorusuna, "Serbest kaldıktan sonra açıklama yapacağım arkadaşlar" diye yanıt verdi. Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk olurken ise Birkan K. basın mensuplarının soru sormaya devam etmesi üzerine, "İnşallah mahkemeden serbest kalırsam gerekli açıklamaları yapacağım. Hayır arkadaşlar fuhuş diye bir şey yok gerekli açıklamaları gerekli evrakları size göstereceğim. İki kişi ya da tek kişi olayı değil sadece iyiliğin suistimal edilmesi. Kızlara iyilik muhabbeti değil bu çok farklı daha farklı şeyler" diye cevap verdi.

Düğün günü gözaltına alınan ve çeteye eskort siteleri konusunda teknik destek verdiği ileri sürülen Salih Cem K. (25) ise adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının "düğün günü neden gözaltına alındınız" sorusunu yanıtsız bırakıp yüzünü kapattı.

Aralarında çete lideri, liderin iki kardeşi ve eşi Yıldız A.'nın da bulunduğu 16 zanlı daha sonra otobüs ile adliyeye götürüldü.

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