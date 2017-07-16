Furkan Dumlu, Elaziz Belediyespor’da

Elaziz Belediyespor, son olarak Van Büyükşehir Belediyespor'da oynayan sağ kanat oyuncusu Furkan Dumlu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Elaziz Belediyespor, son olarak Van Büyükşehir Belediyespor'da oynayan sağ kanat oyuncusu Furkan Dumlu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezonda mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeyi yeni bir isim daha kattı. Kaleci Engin Olgun, sağ bek oyuncuları Süleyman Baykuş ve Doğancan Akkaya ile sözleşme imzalayan kırmızı-lacivertliler, son olarak Van Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Furkan Dumlu ile 2 yıllık mukavele imzaladı. Konuya ilişkin olarak Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Van Büyükşehir Belediyespor'da oynayan sağ kanat oyuncusu Furkan Dumlu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Furkan'a hoş geldin diyor, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" denildi.