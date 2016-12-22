Futbol Ailesi Şehitler İçin Bir Araya Geldi

Türk Futbol ailesi, şehitler için bir araya gelerek Vodafone Arena'da Yıldızlar Karması Şehitlere saygı maçı yaptı.

Türk Futbol ailesi, şehitler için bir araya gelerek Vodafone Arena'da Yıldızlar Karması Şehitlere saygı maçı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da organizasyona katıldı.

Terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği "Yıldızlar Karması" maçı Vodafone Arena'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif ettiği Yıldızlar Karması maçında, Süper Lig'den 18 kulübün futbolcuları ve teknik direktörleri de yer aldı. Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı terör saldırılarında şehit olanların anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Organizasyonda kısa bir Kur'an-ı Kerim hilafeti de yapıldı.

5 milyon TL bağışlandı

Vodafone Arena'da şehit yakınları ve aileleri için gerçekleştirilen organizasyonda Süper Lig Kulüpleri 5 milyon TL bağışta bulundu. Tribünlerde yaklaşık 30 bine yakın taraftar bulunurken, eski açık tribününde büyük bir Türk Bayrağı açıldı. Bayrakta, "Devlet millet el ele, hep beraber tribüne" yazısı bulundu.

Kulüp başkanları tribünde

Yıldızlar Karması organizasyonundan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay kılıç önderliğinde; TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Süper Lig'de yer alan 18 kulübün başkanları ile yetkilileri de yer aldı. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı. Bahattin Duran ve Tarkın Ongun Çakır'ın yardımcılıklarını yaptı. 22 yerli, 19 yabancı futbolcu Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında forma giydi.

Erdoğan halka seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık günü Vodafone Arena'nın çevresinde gerçekleşen terör saldırıları, Kayseri'de gerçekleşen terör saldırıları, Andrey Karlov'a yapılan hain saldırı ve Fırat Kalkanı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başlama vuruşu Cumhurbaşkanı'ndan

Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı öncesi Süper Lig'in 18 takımının teknik direktörleri polislerle birlikte sahanın ortasında poz verdi. Futbolculardan ilk önce Galatasaraylı Wesley Sneijder, polis üniforması giymiş çocuklarla sahaya çıktı. Ardından diğer futbolcularda aynı şekilde Hollandalı futbolcuya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknik direktörlerle, futbolcularla, polislerle ve çocuklarla tek tek tokalaşarak kısa süreli sohbet etti. Daha sonra protokol, futbolcular, teknik direktörler hep birlikte poz verdi. Ardından Recep Tayyip Erdoğan, polislerle fotoğraf çektirdi. Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında başlama vuruşunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Karşılaşma 4-3'lük skorla Kırmızı Takım'ın üstünlüğüyle sona erdi.