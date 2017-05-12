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Futbol Dünyası Bu İkiliyi Konuşuyor

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Futbol Dünyası Bu İkiliyi Konuşuyor
Ampute Futbol 1. Ligi'nde bu sezon şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselen İzmir Büyükşehir Belediyespor, aynı zamanda erişilmesi güç bir başarıya...

Ampute Futbol 1. Ligi'nde bu sezon şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselen İzmir Büyükşehir Belediyespor, aynı zamanda erişilmesi güç bir başarıya imza attı. 91 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeyen İzmir ekibinin 40 golle krallığa ulaşan forveti Gökhan ve kalecisi Erdi dikkatleri üzerine çekti.

Ampute Futbol 1. Liginde 2016-2017 sezonunun namağlup şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig'de mücadele edecek. Antrenör Murat Bahar yönetiminde başarılı bir sezon geçiren mavi-beyazlılar, inanılması güç bir başarıya da imza attı. Rakip kalelere 91 gol atıp, hiç gol yemeyen Büyükşehir'de iki oyuncunun performansı ise göz kamaştırdı. 40 golle krallık tacını takmaya hak kazanan kaptan Gökhan Katrancıoğlu ile oynadığı 14 maçta da kalesinde gol görmeyen kaleci Erdi Arslan dikkatleri üzerine çekti.

Gösterdikleri inanılmaz performans futbol kamuoyunun dikkatini çekse de, "süper ikili" kişisel başarılarının takımın önüne geçmesini istemiyor. Takım kaptanı Gökhan Katrancıoğlu, kazandığı gol krallığından daha önemlisinin takımının şampiyonluğa ulaşması olduğunu vurgulayarak, "Müthiş bir sezon geçirdik. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşmüştük. Bu yıl takım olarak çok daha iyiydik. Kalecimiz müthişti. Ben gol kralı oldum. Bu benim için çok mutluluk verici bir olay. Ama bu 40 golü tek başıma değil, takım arkadaşlarımın yardımıyla attım. Umarım yeni sezonda daha güzel başarılar elde edeceğiz. 91 gol atıp sezonu hiç gol yemeden kapattık. Sanıyorum bu ampute futbolda bir ilk" dedi.

Engelli ailelerine mesaj

Çok güzel bir takım olduklarını ifade eden Katrancıoğlu, "Daha zor bir lige gittiğimizin farkındayız. Önümüzdeki sezon ayaklarımızı daha sağlam bir şekilde yere basacağız" diye konuştu.

Kaptan Gökhan Katrancıoğlu, engelli çocuğu olan ailelere de, "Aileler engelli çocuklarına spor yapmaları için imkan sağlasın. İçimdeki futbol aşkını, üç direğin arasını havalandırdığımda yaşadığım mutluluğu hiçbir yerde yaşayamam. Spor sayesinde Milli Takım'a yükseldim. Arjantin'de dünya üçüncülüğü yaşadım" diye mesaj verdi.

"Takım oyunu oynuyoruz"

91 gol atan takımın hiç gol yemeyen kalecisi Erdi Arslan da, "Hiç gol yememiş olmayı kişisel başarım olarak algılamıyorum. Çünkü biz bir takım oyunu oynuyoruz" sözleriyle başarıda arkadaşlarının da payı olduğunu vurguladı. Süper ikili önümüzdeki sezon Süper Lig'de de zirveye oynamayı hedefliyor.

Futbol Dünyası Bu İkiliyi Konuşuyor

Futbol Dünyası Bu İkiliyi Konuşuyor

Futbol Dünyası Bu İkiliyi Konuşuyor

Futbol Dünyası Bu İkiliyi Konuşuyor

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