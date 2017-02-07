Futbola Yeni Yetenekler Kazandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor U11 ve U12 Takımları düzenlenen farklı turnuvalarda mücadele etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U11 ve U12 Takımları düzenlenen farklı turnuvalarda mücadele etti. Büyükşehir Belediyespor Alt Yapı Sorumlusu Haşim Elmalı, farklı turnuvalarda mücadele eden takımlarının daha fazla tecrübe kazandığına dikkat çekerek, "Amacımız Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak" dedi.

İzmir ve Manisa'da düzenlenen farklı turnuvalarda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor U11 ve U12 futbol takımları başarılı grafiğiyle dikkat çekti. Manisa'da düzenlenen Yunus Emre Cup'ta U11 takımı mücadele ederken, yine Manisa Büyükşehir Belediyespor tarafından düzenlenen İsmail Şahin Turnuvasında da U12 takımı katıldı. Yeşil-beyazlı ekibin U12 takımı Göztepe Futsal ve İzmirspor turnuvalarında da mücadele ederek Manisa'yı en iyi şekilde temsil etti. Amaçlarının alt yapı sporcularının daha fazla maç oynayarak kendilerini geliştirmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Alt Yapı İdari İşler Sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, "Bunun yanı sıra oyuncularımızın bu turnuvalarda tecrübe kazanmalarını hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Alt Yapı Sorumlusu Haşim Elmalı ise alt yapıya büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Hem kulübümüz, hem de farklı takımların düzenlediği turnuvalarda mücadele eden sporcularımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil ediyorlar. Alt yapıya verdiğimiz destek ve önem bundan sonraki süreçte de devam edecek. Amacımız Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak" diye konuştu.