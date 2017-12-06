Futbolcu Mertcan Çam Ve Ailesi Şikayetçi Oldu

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim tarafından darp edildiği iddia edilen futbolcu Mertcan Çam ve ailesi Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek...

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim tarafından darp edildiği iddia edilen futbolcu Mertcan Çam ve ailesi Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şikayetçi oldu.

Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu oyuncu Mertcan Çam'ın Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim tarafından darp edildiği iddiasını Şanlıurfa cephesi yalanlamıştı. Mertcan Çam ve ailesi Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı ve şoföründen şikayetçi olmak üzere Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi.

Mertcan Çam yaptığı açıklamada, "Çok vahim bir durum yaşadım. Bu tek benim değil bütün herkesin başına gelebilirdi. Çünkü hakkını arıyorsun. Bunda başka bir şey yok. Urfa'dan geldim. Urfa'da yapmak istemedim şikayetimi. Erzincan Asayiş Büro Amirliğine çok teşekkür ederim. Sayın Bakanıma teşekkür ederim. Çok büyük ilgi gösteriyor bana. Aileme olsun herkese olsun tüm spor camiasına teşekkür ederim. Diyecek bir şey yok. Gerekli şikayetlerimi yaptım. Savcılığa olsun, avukatım olsun, menajerim Metin Korkmaz olsun. Bu kolay kolay sindirilecek bir olay değil. İnşallah adalet yerini bulur" dedi.

Mertcan Çam ve ailesi Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğündeki şikayetlerinin ardından emniyetten ayrıldı.