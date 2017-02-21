Futbolculardan Kendilerini Yalnız Bırakmayan Taraftara Plaket

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Argıncıksporlu oyuncular, her maçlarına gelen ve tribünden kendilerine destek olan taraftarları Ömer Elvan'ı...

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Argıncıksporlu oyuncular, her maçlarına gelen ve tribünden kendilerine destek olan taraftarları Ömer Elvan'ı plaket ile ödüllendirdi.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyon olan Argıncıkspor, adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı. Bu başarının ardından kulüp teknik direktörü, kaptanı ve oyuncular kendilerini hiçbir maçta yalnız bırakmayan taraftarlarını unutmadılar. Yeşil-Beyazlı takımın her maçını tribünden izleyen Ömer Elvan'ı kulüp binasında ağırlayan oyuncular kendisine desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Plaketini Antrenör Bülent Yılmaz'ın elinden alan taraftar Ömer Elvan, "Hayatımda ilk kez bir plaket alıyorum. Bu beni çok mutlu etti. Maddi manevi her zaman Argıncıkspor'un yanındayım. Tribünde bazen tek başıma ben oldum ama bu takım şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk maçında 10 numaralı Bahattin'in gol atarak maçı 1-0 kazanacağımızı rüyamda gördüm. Maç tam rüyamda gördüğüm gibi geçti. Argıncıkspor sevgisi rüyalarıma giriyor" dedi.

Kulübün bulunduğu Argıncık semtinde berberlik yapan Ömer Elvan, yeni sezonda yine tribündeki yerini alacağını söylerken, plaket töreni ile son derece duygusal anlar yaşadı. Oyuncular, kulüpte plaket verdikleri Ömer Elvanı dükkanında ziyaret ederek teşekürlerini bir kez daha ilettiler.