Futsal Gençler Yarı Final Müsabakaları Tamamlandı

Futsal genç erkekler ve genç kızlar yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı.

Futsal genç erkekler ve genç kızlar yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı.

Okul Sporlarının 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Erzincan önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Okul Sporları Genç erkekler ve Genç kızlar Futsal yarı final müsabakaları Erzincan'da gerçekleştirildi.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yıldırım Akbulut spor salonunda yapılan müsabakalarda 7 erkek 8 kız olmak üzere 15 takım mücadele etti. 2-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında oynanan müsabakalarda 180 sporcu ter dökerken çapraz eşleşmeler sonrası yapılan maçlarda Türkiye finallerine gidecek takımlar belli oldu.

Genç erkelerde Muş Lisesi ve Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi Türkiye finallerine adın yazdırırken, genç kızlarda ise Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi ve Batman Kültür Kız Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi finale ismini yazdırdı.

Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan 2 erkek 2 kız takımı 12-16 Mayıs 2016 tarihlerinde Yozgat ilinde yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele edecekler.

Erzincan'da yapılan müsabakalarda kızlarda; Amasya, Ardahan, Erzurum, Gaziantep, Sivas, Rize, Batman ve Muş illerinden gelen takımlar mücadele ediyor. Erkeklerde ise Artvin, Gümüşhane, Trabzon, Diyarbakır, Muş, Van ve Sivas illerinden gelen takımlar mücadele etti.