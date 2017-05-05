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Futsal Lig’de Ankara Ve İzmir Finale Yükseldi

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Futsal Lig’de Ankara Ve İzmir Finale Yükseldi
Kütahya'nın Emet ilçesinde 5 gündür devam eden Türkiye okullar arası genç kızlar Futsal Ligi yarı final maçları sona erdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 5 gündür devam eden Türkiye okullar arası genç kızlar Futsal Ligi yarı final maçları sona erdi.

İzmir, Antalya, Konya, Ankara, Kocaeli, Erzincan, Karabük ve İstanbul'dan 8 lisenin katıldığı turnuvalarda ilk iki sırada yer alan İzmir Salih Dede Anadolu lisesi ve Ankara Şehit Ali Alıtkanspor Lisesi Türkiye finallerinde oynamaya hak kazandı.

Emet 75. Yıl Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın finalinde karşılaşan iki ekibin mücadelesinde İzmir Salih Dede Anadolu Lılisesi, Ankara Şehit Ali Alıktanspor lisesini 7-1 mağlup etti.

Yapılan final karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi. Törende Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım ve Emet Gençlik Spor İlçe Müdürü Umut Işık turnuvaya katılan takımlara madalyalarını takdim etti.(MS-EFE)

Futsal Lig’de Ankara Ve İzmir Finale Yükseldi

Futsal Lig’de Ankara Ve İzmir Finale Yükseldi

Futsal Lig’de Ankara Ve İzmir Finale Yükseldi

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