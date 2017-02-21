FUTSAL’DA YARI FİNAL ZAMANI

Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. Dün oynanan maçlarda rakiplerini mağlup eden okullar adını yarı finallere yazdırdı

Samsun'da Okul Sporları Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği'nde çeyrek finaller geride kaldı. Günün ilk maçında Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi karşı karşıya geldiği Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi’ni Merve’nin attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi ise Çarşamba Bulutoğlu Anadolu Lisesi’ni Songül ve Ayşegül’ün golleri ile 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Normal süresi golsüz berabere biten maçta ise penaltı atışları sonunda Ladik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi rakibi Canik İMKB Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup etti. Genç kızlarda iddialı durumda bulunan ve geçen senenin de şampiyonu olan Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rakibi Ayvacık Çok Programlı Anadolu Lisesi sahaya çıkmayınca hükmen galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.

HÜKMEN GALİP GELDİLER

Genç Kızlar Futsal’da iddialı durumda bulunan İlkadım Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin rakibi Ayvacık Çok Programlı Anadolu Lisesi sahaya çıkmayınca mücadeleden hükmen galip ayrıldı. Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcuları diğer maçın başlamasına kadar hakemler, basın mensupları ve sağlık memurundan oluşan karma ile hazırlık maçı oynadı. Büyük çekişmenin yaşandığı mücadele 3-3 berabere sona ererken karmanın ortaya koyduğu performans alkış aldı.