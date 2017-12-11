Fuzulev, 1453 Engelliler Spor Kulübü’ne Sponsor Oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile bir yıllık anlaşma imzalayan FuzulEv, mavi beyazlı takımın...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile bir yıllık anlaşma imzalayan FuzulEv, mavi beyazlı takımın Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi ana sponsoru oldu.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından biri olan ve binlerce aileyi ev sahibi yapan FuzulEv, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile bir yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'ni desteklemelerinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, "Sosyal sorumluluk bizim için en az ticari başarımız kadar önem taşıyor. Bu vizyonla spor alanında önemli projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli kardeşlerimizi sporla buluşturmak ve onları her alanda destekleyerek bu konu da örnek olma kararı aldık. Engellilerin topluma kazandırılmasında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Bedensel engeller değil aklın, gönlün ve yaşama ümidinin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

1453 Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemal Özçelik ise "Bu sponsorluk ile hem ligdeki hedeflerimize hem de daha önce spor ile tanışmamış engellileri tekerlekli sandalye basketbolu ile tanıştırma gayretimize önemli bir katkısı sağlamış olduk" dedi.