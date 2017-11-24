G.manisaspor - Adana Demirspor Maçı Sonrası Gerginlik

G.Manisaspor-Adana Demirspor maçı sonrası, Manisasporlu bazı futbolcular ile Adana Demirspor'un teknik heyeti arasında sözlü tartışma yaşandı.
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte Manisasporlu bazı futbolcular ile Adana Demirspor'un teknik heyeti arasında sözlü tartışma yaşandı. Siyah-beyazlı futbolcular ve rakip teknik heyetin birbirlerinin üzerine yürümesi sonrası güvenlik personeli araya girdi. Kişilerin sakinleşmesinin ardından her iki takım da soyunma odasına gitti.
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