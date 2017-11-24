G.manisaspor - Adana Demirspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, maçı kazanmalarından dolayı sevinçli olduklarını söyledi. Cihan, "Ligde alt sıralarda olmamız endişe verici bir durum olmayı sürdürüyor. Maç sırasında mücadele ederken, bizi strese sokuyor. Tüm bunlara rağmen oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bu kadar stres altında iyi mücadele etmeleri, rakibe az pozisyon vermeleri bizim için sevindirici bir durum. Bundan sonraki maçlarda da aynı performansı gösterirsek, üst sıralara çıkacağımızın inancı içerisindeyiz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz" dedi.

Adana Demirspor cephesi

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, "Bugün Adana Demirspor olarak istediklerimizin çoğunu sahada uyguladık. Çok az pozisyon vermemize rağmen yan toptan kalemizde gol gördük. Penaltıyla alakalı Manisasporlu oyuncunun profesyonelliği diyorum. Saha dışındaki ve içindeki arkadaşlarımız da penaltı konusundaki kanaatlerini açıkça ifade ettiler. Bundan ziyade yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekirdi. Direkten dönen bir topumuz vardı. Diğer haftalara göre bugün daha iyi bir Demirspor vardı. Maç kazanamama stresi bize bazı şeyleri yanlış yaptırıyor. Bu hafta sonu oynayacağımız evimizdeki maçta galibiyet almamız gerekiyor. Takımını performansından memnunum" dedi.

"Bir oyuncu 3-4 dakika çalabiliyor"

"Her maçta son 15 dakika kala galip olan takımın oyuncuları yerden kalkmıyor" diyen Uzğur, "Bir oyuncu 3-4 dakika çalabiliyor. Hakemlerimiz maalesef buna göz yumuyorlar. Buna kim dikkat edecekse etmesini rica ediyorum. Maç 90 dakika. 15-20 dakikanın birilerinin çalmasına kimse izin vermesin" diye konuştu.