G. Manisaspor - Altınordu Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, "Bu maç bizim için 3 puan açısından çok önemliydi. Hatta bir puan bile çok değerliydi bu. Çünkü rakiplerimizle olan puan farkının çok fazla olduğu bir maçta 3 puan çok önemliydi. Müsabakanın başında 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Oyun düzenimizi değiştirdi. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Bu pozisyonları değerlendirebilsek sonuç çok daha farklı olacaktı. Bundan sonra yapacağımız iş devre arasını iyi değerlendirip rakiplerimizle aramızdaki puan farkını indirmek" dedi.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 7 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Zor bir karşılaşmaydı. 7 haftadır kazanamıyorduk. Kazanacağımız maçları kaybettik. Bu ister istemez takımda bir güven sorunu çıkardı. Ama biz mücadelemizi ısrarla vazgeçmeden devam ettirdik. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Hava şartları da karşılaşmayı zorlaştırdı. Maçın ilk yarsında pas yapılamayan bir zemin vardı. Biz bu arada golü bulduk rakip 10 kişi kaldı. Belki skoru daha da artırabilirdik. Rakip 10 kişi biz 11 kişiyiz ve kontrataklardan pozisyon verdik. İkinci yarı bizim lehimize giderken golü yedik. Ardından kırmızı kart gördük ama kazanma hırsımız sahaya yansıdı. Zor bir deplasmanda kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan da rakibimize başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.