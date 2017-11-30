  • BIST 103.984
  • Altın 161,489
  • Dolar 3,9260
  • Euro 4,6760
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

G. Manisaspor’dan Simpson Açıklaması

» »
G. Manisaspor’dan Simpson Açıklaması
Grandmedical Manisaspor Kulübü, eski futbolcusu Joshua Simpson'a olan 750 bin euro borcu nedeniyle eksi 6 puan cezası alacağına yönelik çıkan haberler üzerine...

Grandmedical Manisaspor Kulübü, eski futbolcusu Joshua Simpson'a olan 750 bin euro borcu nedeniyle eksi 6 puan cezası alacağına yönelik çıkan haberler üzerine bir yazılı açıklama yaptı.

Uzun süredir yaşadıkları mali kriz nedeniyle eski futbolcularına olan borçlarını ödeyememesinden dolayı 9 puanı silinen G. Manisaspor'a FİFA'dan, yine eski futbolcusu olan Joshua Simpson için yazı gönderildi. Bu yazıyla ilgili olarak yerel basında, siyah-beyazlı ekibin bir kez daha eksi 6 puan cezası alacağına yönelik yapılan haberler üzerine Grandmedical Manisaspor Kulübü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki Joshua Simpson dosyası hakkında bazı yayın organlarında, FIFA tarafından kulübümüze ihtar yazısı gönderildiği, Joshua Simpson ile Ocak ayına kadar anlaşma sağlanmaz ve futbolcuya ödeme yapılmazsa, kulübümüzün 6 puan silme cezası alacağı yönünde haberler yer almaktadır. Futbolcu Joshua Simpson'un 2012 yılında kulübümüz ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından eden FIFA nezdinde yargılama süreci yaşanmış ve bu sürecin ardından kulübümüz haklı görülerek 750 bin euro tazminat almaya hak kazanmıştır. FIFA'daki bu karar üzerine Simpson ve transfer olduğu kulüp Young Boys konuyu Uluslararası Spor Mahkemesi (CAS)'ne taşımıştır. CAS'taki yargı sürecinin sonunda ise Simpson'un haklı fesih yaptığı, kulübümüzü kazandığı tazminatın iptal edilip, kulübümüzün futbolcuya 750 bin euro tazminat ödemesi kararı alınmıştır. Yaşanan bu gelişmelerin ardından FIFA konuyla ilgili kulübümüze yazı göndermiştir. FIFA tarafından kulübümüze gönderilen yazı, çıkan haberlerdeki gibi Joshua Simpson ile Ocak ayına kadar anlaşma sağlanmaz ve futbolcuya ödeme yapılmazsa, kulübümüzün 6 puan silme cezası alacağı yönünde bir yazı değil; kulübümüzün karşı taraf ile irtibata geçmesi ve anlaşma zemini aranması yönünde gönderilen bir yazıdır. FIFA tarafından konuyla ilgili kulübümüze gönderilen yazının ardından ise davacı vekiliyle borcun yapılandırılması konusunda görüşmeler başlamış ve yapılan görüşmeler FIFA'ya yazılı olarak bildirilmiştir. Kulübümüzün devre arasında ya da bu sezon Simpson dosyası nedeniyle 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalması kesinlikle söz konusu değildir."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü30 Kasım 2017 Perşembe 18:28
  • Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından30 Kasım 2017 Perşembe 18:08
  • Ziraat Türkiye Kupası: Kipaş Kahramanmaraşspor: 1 - Medipol Başakşehir: 330 Kasım 2017 Perşembe 17:48
  • Ziraat Türkiye Kupası: Bb Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 2 (İlk Yarı)30 Kasım 2017 Perşembe 17:38
  • Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Taraftarımız Önünde Galibiyet Arzusunu Göstereceğiz"30 Kasım 2017 Perşembe 17:18
  • Kbü’de Sokak Basketbolu Heyecanı Yaşandı30 Kasım 2017 Perşembe 17:08
  • Pfdk’dan Beşiktaş Ve Trabzonspor’a Men Cezası30 Kasım 2017 Perşembe 17:08
  • Artvin Basketbol Takımı, Engelli Öğrencilerle Bir Araya Geldi30 Kasım 2017 Perşembe 16:53
  • David Silva, City İle Sözleşme İmzaladı30 Kasım 2017 Perşembe 16:48
  • Uefa’dan Vodafone Park’a 2019 Süper Kupa Ziyareti30 Kasım 2017 Perşembe 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti