G. Manisaspor’dan Simpson Açıklaması

Grandmedical Manisaspor Kulübü, eski futbolcusu Joshua Simpson'a olan 750 bin euro borcu nedeniyle eksi 6 puan cezası alacağına yönelik çıkan haberler üzerine...

Grandmedical Manisaspor Kulübü, eski futbolcusu Joshua Simpson'a olan 750 bin euro borcu nedeniyle eksi 6 puan cezası alacağına yönelik çıkan haberler üzerine bir yazılı açıklama yaptı.

Uzun süredir yaşadıkları mali kriz nedeniyle eski futbolcularına olan borçlarını ödeyememesinden dolayı 9 puanı silinen G. Manisaspor'a FİFA'dan, yine eski futbolcusu olan Joshua Simpson için yazı gönderildi. Bu yazıyla ilgili olarak yerel basında, siyah-beyazlı ekibin bir kez daha eksi 6 puan cezası alacağına yönelik yapılan haberler üzerine Grandmedical Manisaspor Kulübü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki Joshua Simpson dosyası hakkında bazı yayın organlarında, FIFA tarafından kulübümüze ihtar yazısı gönderildiği, Joshua Simpson ile Ocak ayına kadar anlaşma sağlanmaz ve futbolcuya ödeme yapılmazsa, kulübümüzün 6 puan silme cezası alacağı yönünde haberler yer almaktadır. Futbolcu Joshua Simpson'un 2012 yılında kulübümüz ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından eden FIFA nezdinde yargılama süreci yaşanmış ve bu sürecin ardından kulübümüz haklı görülerek 750 bin euro tazminat almaya hak kazanmıştır. FIFA'daki bu karar üzerine Simpson ve transfer olduğu kulüp Young Boys konuyu Uluslararası Spor Mahkemesi (CAS)'ne taşımıştır. CAS'taki yargı sürecinin sonunda ise Simpson'un haklı fesih yaptığı, kulübümüzü kazandığı tazminatın iptal edilip, kulübümüzün futbolcuya 750 bin euro tazminat ödemesi kararı alınmıştır. Yaşanan bu gelişmelerin ardından FIFA konuyla ilgili kulübümüze yazı göndermiştir. FIFA tarafından kulübümüze gönderilen yazı, çıkan haberlerdeki gibi Joshua Simpson ile Ocak ayına kadar anlaşma sağlanmaz ve futbolcuya ödeme yapılmazsa, kulübümüzün 6 puan silme cezası alacağı yönünde bir yazı değil; kulübümüzün karşı taraf ile irtibata geçmesi ve anlaşma zemini aranması yönünde gönderilen bir yazıdır. FIFA tarafından konuyla ilgili kulübümüze gönderilen yazının ardından ise davacı vekiliyle borcun yapılandırılması konusunda görüşmeler başlamış ve yapılan görüşmeler FIFA'ya yazılı olarak bildirilmiştir. Kulübümüzün devre arasında ya da bu sezon Simpson dosyası nedeniyle 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalması kesinlikle söz konusu değildir."