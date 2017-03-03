Gabriel: "İptal Yetkisi Yerel İdarelere Ait"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kasabasında...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kasabasında katılacağı toplantının son anda iptal edilmesi yetkisinin yerel idarelerde olduğunu söyledi.

Gabriel, Türk siyasetçilerinin Almanya'da kampanya yapıp yapamayacaklarına sadece yerel idarelerin karar verebileceğini ve federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin bir toplantının kamu güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılıp yapılamayacağına karışmaya yetkili olmadığını söyledi.