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Gagavuz Türkleri İçin Park

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Gagavuz Türkleri İçin Park
Başbakan Binali Yıldırım'ın Moldova ziyareti sırasında gündeme gelen Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'ne "Büyük Türkiye Parkı" inşa edilmesi yönündeki...

Başbakan Binali Yıldırım'ın Moldova ziyareti sırasında gündeme gelen Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'ne "Büyük Türkiye Parkı" inşa edilmesi yönündeki projeye bir destek de Osmangazi Belediyesi'nden geldi.

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah, Başbakan Binali Yıldırım'ın Moldova'ya yapmış olduğu ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım'dan bölgeye büyük bir park inşa edilmesi yönünde destek istedi. Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Türkiye'deki bazı belediyeler ve TİKA, Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'nde "Büyük Türkiye Parkı" inşa edilmesi için çalışma başlatırken, projeye bir destek de Osmangazi Belediyesi'nden geldi. Gagavuzya'nın merkezinde toplam 40 dönüm arazi üzerine inşa edilecek park için Osmangazi Belediyesi, bölgeye çocuk oyun gruplarının yer aldığı park malzemeleri gönderdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, böyle önemli bir projeye destek oldukları için mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi, Moldova'da Gagavuz Türkleri'nin yoğun yaşadığı bir bölge.

Bu bölgeye Türkiye'den birkaç belediyenin ve TİKA'nın desteğiyle bir park yapılıyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de bu park projesine destek veriyoruz. Çocuklar için çeşitli oyun guruplarının yer aldığı park malzemelerini bölgeye gönderiyoruz. Gagavuz Türkleri ile ülkemiz arasındaki bağları güçlendirecek olan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Büyük Türkiye Parkı'nın 15 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'ne yapacağı ziyarette hizmete açılması hedefleniyor.

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