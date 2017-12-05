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Galata Ve Atatürk Köprüsü Deniz Trafiğine Açıldı

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Galata Ve Atatürk Köprüsü Deniz Trafiğine Açıldı
Galata ve Atatürk köprüleri saat 02:30'dan 03:30'a kadar deniz trafiği açılması nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Galata ve Atatürk köprüleri saat 02:30'dan 03:30'a kadar deniz trafiği açılması nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yolun iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Atatürk Köprüsünde bakım çalışması nedeniyle saat 00:00'da araç ve yaya trafiğine kapatılırken, 02:30'da deniz trafiğine açıldı. Araç geçişine izin verilmeyen Galata Köprüsü iki taraflı olarak havaya doğru kaldırıldı. 04:30'a kadar deniz trafiğine açık olan köprünün iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.

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