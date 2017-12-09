Galatasaray-akhisarspor Maçında Beşiktaş Formalı Kadın Dikkat Çekti

Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmayı, Beşiktaş formalı bir kadının izlemesi dikkat çekti.

Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmayı, Beşiktaş formalı bir kadının izlemesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Akhisarspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele ettiği karşılaşmada tribünlerde ilginç bir görüntü vardı. Beşiktaş formalı bir kadın izleyicinin maçı tribünden takip etmesi dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlı formalı kadın, müsabakayı sarı-kırmızılılarla takip etti.