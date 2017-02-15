  • BIST 87.882
  • Altın 144,927
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 3 °C

Galatasaray - Beşiktaş Derbisi 27 Şubat Pazartesi Günü Oynanacak

» »
Galatasaray - Beşiktaş Derbisi 27 Şubat Pazartesi Günü Oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağını...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağını duyurdu.

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 22 ve 23. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası programını açıklandı.

Programlar şöyle:

Spor Toto Süper Lig 22. hafta

24 Şubat Cuma

19.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

20.00 Kasımpaşa - Bursaspor

25 Şubat Cumartesi

15.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

16.00 Akhisar Belediyespor - Antalyaspor

19.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor

26 Şubat Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir

19.00 Gaziantepspor - Fenerbahçe

27 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 1. maçlar

28 Şubat Salı

20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

1 Mart Çarşamba

18.00 Sivasspor - Atiker Konyaspor

20.00 Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor

2 Mart Perşembe

20.30 Kayserispor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig 23. hafta

3 Mart Cuma

20.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor

4 Mart Cumartesi

16.00 Buraspor - Gaziantepspor

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

5 Mart Pazar

13.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Adanaspor - Atiker Konyaspor

19.00 Kayserispor - Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe - Osmanlıspor

6 Mart Pazartesi

19.00 Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor

20.00 Antalyaspor - Galatasaray

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aytemiz Alanyaspor’da Hedef Mutlak Puan15 Şubat 2017 Çarşamba 19:38
  • Integral Forex Türkiye Kupası15 Şubat 2017 Çarşamba 19:03
  • Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş Derbisinin 27 Şubat Pazartesi Günü Saat 20.00’de Oynanacağını Açıkladı.15 Şubat 2017 Çarşamba 18:43
  • Şimşek Çıkışını Sürdürmek İstiyor15 Şubat 2017 Çarşamba 17:23
  • Tudor, Galatasaray İle İlk Antrenmanına Çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 17:18
  • Galatasaray, Tudor’u Kap’a Bildirdi15 Şubat 2017 Çarşamba 16:58
  • Alanyasporlu Futbolcular Öğrencilerle Buluştu15 Şubat 2017 Çarşamba 16:48
  • Galatasaray, Igor Tudor İle 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladığını Kap’a Bildirdi.15 Şubat 2017 Çarşamba 16:48
  • Ergün Penbe: "Tudor Kapalı Kutu"15 Şubat 2017 Çarşamba 16:48
  • Spor Toto 3. Lig15 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti