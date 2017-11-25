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Galatasaray, Beşiktaş Derbisine Kayıpsız Gidiyor

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Galatasaray, Beşiktaş Derbisine Kayıpsız Gidiyor
Galatasaray, bu hafta evinde Alanyaspor'u mağlup ederek, gelecek hafta deplasmandaki Beşiktaş derbisine puan kaybı yaşamadan, rakibi ile aralarında 6 puan...

Galatasaray, bu hafta evinde Alanyaspor'u mağlup ederek, gelecek hafta deplasmandaki Beşiktaş derbisine puan kaybı yaşamadan, rakibi ile aralarında 6 puan farkla gidecek.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapadı. Cezalı futbolcularından dolayı yine farklı bir 11 ile çıkan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tudor, sistemde de değişiklik yaptı. Çift forvetten vazgeçen Hırvat çalıştırıcı, ileri uçta Gomis'e görev verdi.

Bu haftayı kayıpsız kapatan Tudor'un öğrencileri, gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkacak. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlıların bu hafta Evkur Malatyaspor deplasmanında berabere kalmasıyla 6 puan farkla Dolmabahçe'ye gidecek.

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