Galatasaray, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu altıncı haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu altıncı haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından baskı ve topa sahip olma çalışması yapan oyuncular, daha sonra interval koşuya geçti.

Antrenmanın devam eden bölümünde üçe üç topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dar alanda 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.

Linnes'in doğum günü kutlandı

Antrenman öncesi, bugün 26 yaşına giren Martin Linnes'in doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Takım kaptanı Selçuk İnan, Linnes'e elleriyle pasta yedirdi.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.