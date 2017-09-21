Galatasaray, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig 6. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig 6. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 10'a 10 topa sahip olma çalışması yapan oyuncular, interval koşunun ardından iki gruba ayrıldı. Bir grup savunma organizasyonları üzerinde dururken diğer grup hücum varyasyonları denedi. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.