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Galatasaray, Cev Cup’ta Çeyrek Finale Yükseldi

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Galatasaray, Cev Cup’ta Çeyrek Finale Yükseldi
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2017 CEV Volleyball Cup 8'li finallerinde eşleştiği Slovenya ekibi Nova KBM Branik Maribor ile oynadığı rövanş maçını...

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2017 CEV Volleyball Cup 8'li finallerinde eşleştiği Slovenya ekibi Nova KBM Branik Maribor ile oynadığı rövanş maçını 3-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

Türkiye'yi 2017 CEV Kupası'nda temsil eden Galatasaray, Nova KBM Branik Maribor ile 8'li finallerin ikinci maçını deplasmanda yaptı. Ev sahibi takıma 14-25, 25-23, 20-25, 25-21 ve 25-9 setlerle 3-1 kaybetmesine karşın ilk maçtan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, puan üstünlüğü ile çeyrek finale çıkan taraf oldu.

Galatasaray çeyrek finalde, Polonya ekibi Budowlani Lodz takımına karşı mücadele verecek.

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