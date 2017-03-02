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Galatasaray Çift Antrenman Yaptı

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Galatasaray Çift Antrenman Yaptı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen sarı-kırmızılılar, sabah bölümünde iki grup halinde salonda özel çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından tesiste kalan oyuncular, akşam saat 17.00'de Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde bir antrenman daha yaptı. Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe üç pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, ana bölümde topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise taktik çalışmaların üzerinde durulan çift kale maç yapıldı.

Galatasaray Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray Çift Antrenman Yaptı

Galatasaray Çift Antrenman Yaptı

Galatasaray Çift Antrenman Yaptı

Galatasaray Çift Antrenman Yaptı

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